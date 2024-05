Aiuta il ladro

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Palo Alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200 abitanti degli Stati Uniti situata nell'angolo nord-occidentale della Contea di Santa Clara, nella San Francisco Bay Area, in California. Sorge nel versante settentrionale della Silicon Valley, ospita sezioni dell'Università di Stanford e i quartieri generali di molte compagnie tecnologiche come la HP o Tesla. Sono qui situate, inoltre, le sedi dei popolari social network Facebook e Linkedin. Qui è situata la sede dell'American Institute of Mathematics. Infine, è la sede del Mental Research Institute di Palo Alto, dove ha avuto origine la cosiddetta Scuola di Palo Alto di psicoterapia.

palo m sing (pl.: pali)

grosso bastone di legno dritto e verticale sul quale ci si può arrampicare palo della luce

(araldica) palo ( approfondimento) pezza onorevole (di primo ordine) che occupa verticalmente la parte centrale dello scudo ed è delimitata da due linee verticali parallele (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) ciascuno degli elementi verticali col compito di sostenere una costruzione

Sillabazione

pà | lo

Pronuncia

IPA: /'palo/

Etimologia / Derivazione

dal latino palus

Sinonimi

asta, pertica, sostegno, stanga, trave, pilone, antenna, pennone, puntello, verga, piolo, stollo

( per estensione ) canna

canna ( senso figurato ) ( gergale ) (in un furto) complice, basista

complice, basista (senso figurato) guardia, sentinella, piantone

Parole derivate

battipalo, palare, reggipalo

Varianti

(diminutivo) paletto

Alterati

( diminutivo ) paletto; palettino; paluccio

paletto; palettino; paluccio ( accrescitivo ) palone

palone (peggiorativo) palaccio

