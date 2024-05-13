È vicina a Battipaglia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È vicina a Battipaglia' è 'Eboli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EBOLI

Perché la soluzione è Eboli? Eboli è una città situata nella regione Campania, in provincia di Salerno, a poca distanza da Battipaglia. Questa località è conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, che si riflette nelle sue chiese e monumenti antichi. La sua posizione strategica permette di collegarla facilmente ad altre zone della regione, facilitando lo sviluppo economico e turistico. La comunità locale conserva tradizioni radicate nel tempo, rendendo Eboli un punto di interesse per chi visita questa parte della Campania.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È vicina a Battipaglia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È vicina a Battipaglia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Eboli

La soluzione associata alla definizione "È vicina a Battipaglia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È vicina a Battipaglia" conferma che la soluzione 'Eboli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Eboli

E Empoli B Bologna O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È vicina a Battipaglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eboli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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