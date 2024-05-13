Vasto lago africano

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vasto lago africano' è 'Tana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANA

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Perché la soluzione è Tana? La parola TANA si riferisce a un grande lago situato in Africa, noto per le sue acque estese e profonde. Questo specchio d'acqua rappresenta uno dei più grandi laghi del continente, caratterizzato da una vasta superficie che si estende su diversi territori. La sua presenza influisce significativamente sull'ecosistema locale e sulla vita delle comunità che vi abitano. La sua importanza storica e geografica lo rende un elemento fondamentale nella regione africana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vasto lago africano". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Vasto lago africano nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tana

In presenza della definizione "Vasto lago africano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vasto lago africano" conferma che la soluzione 'Tana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tana

T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vasto lago africano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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