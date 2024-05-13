Uno sport da tappeto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno sport da tappeto' è 'Lotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOTTA

Perché la soluzione è Lotta? La lotta è uno sport praticato su un tappeto, che richiede forza, agilità e tecnica. Si svolge in un’area delimitata dove i concorrenti si sfidano cercando di immobilizzare l’avversario o di ottenere punti attraverso diverse prese. Questa disciplina, antica e tradizionale, combina elementi di equilibrio, resistenza e strategia. La lotta si distingue per la sua intensità e per il rispetto delle regole, rappresentando una sfida fisica e mentale tra due atleti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sport da tappeto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Uno sport da tappeto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lotta

In presenza della definizione "Uno sport da tappeto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sport da tappeto" conferma che la soluzione 'Lotta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lotta

L Livorno O Otranto T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sport da tappeto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lotta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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