Unisce l uomo al cielo

Sostantivo

Curiosità su: La religione è un complesso di credenze, vissuti, riti che coinvolgono l'essere umano, o una comunità, nell'esperienza di ciò che viene considerato sacro, in modo speciale con la divinità, oppure è quell'insieme di contenuti, riti, rappresentazioni che, nell'insieme, entrano a far parte di un determinato culto. Va tenuto presente che «il concetto di religione non è definibile astrattamente, cioè al di fuori di una posizione culturale storicamente determinata e di un riferimento a determinate formazioni storiche». Lo studio delle "religioni" è oggetto della "Scienza delle religioni" mentre lo sviluppo storico delle religioni è oggetto della "Storia delle religioni". Esistono numerose posizioni a proposito della religione. In Occidente, si sono affermate due posizioni principali: teiste (che credono in divinità), per esempio il cristianesimo o le religioni pagane che venerano divinità. ateiste (che non credono in divinità), per esempio qualsiasi comportamento reiterato che segue principi e valori oppure il buddhismo.

religione ( approfondimento) f sing (pl.: religioni)

(religione) insieme di credenze, vissuti e riti che collegano la vita dell'uomo con l'adorazione di una divinità, di Dio la religione si occupa in termini molto semplici di ciò che le scienze naturali e formali studiano realisticamente (religione) espressione delle relazioni intercorrenti tra le varie civiltà della storia e il divino (per estensione) profondo rispetto, riverenza applicazione della cultura generale alla risoluzione e alla prevenzione dei problemi umani (religione) materia scolastica facoltativa che si insegna dalla scuola primaria alla fine della scuola secondaria i cui docenti sono nominati dall'autorità ecclesiastica

Sillabazione

re | li | gió | ne

Pronuncia

IPA: /reli'done/

Etimologia / Derivazione

dal latino religio, di probabile affinità a religare, legare, in riferimento agli obblighi e ai divieti sacrali intesi come vincoli

Citazione

Sinonimi

religiosità, fede, credo, credenza, confessione, culto, pietà

devozione, rispetto, riverenza, mistica, misticismo

( per estensione ) venerazione, adorazione, subordinazione

venerazione, adorazione, subordinazione (celebrazione) rito, liturgia

Contrari

ateismo, irreligiosità, miscredenza

empietà, materialismo, agnosticismo

(per estensione) disprezzo, empietà, insubordinazione, irriverenza, odio, avversione

Parole derivate

religiosità, religioso

Varianti

(antico) riligione

Iponimi

(cristianesimo):calvinismo, cattolicesimo, luteranesimo, protestantesimo, zwinglismo

animismo, buddismo, ebraismo, islamismo

Proverbi e modi di dire