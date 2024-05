Una meta obbligata per chi ama l arte

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

Curiosità su: L'Italia (AFI: /i'talja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato membro dell'Unione europea, situato nell'Europa meridionale e occidentale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare unitaria e conta una popolazione di circa 59 milioni di abitanti, che ne fanno il terzo Stato dell'Unione europea per numero di abitanti. La capitale è Roma. Delimitata dall'arco alpino, l'Italia confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; la penisola italiana si protende nel mar Mediterraneo, circondata dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, e da numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302068,26 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica, mentre Campione d'Italia è un'exclave della Repubblica Italiana e un'enclave della Confederazione Svizzera. Crocevia di numerose civiltà, l'Italia antica fu unificata da Roma, diventando il centro amministrativo, economico, culturale e politico dell'Impero romano.

Italia ( approfondimento) f

(toponimo) (politica) (diritto) (geografia) stato dell'Europa meridionale (nome ufficiale: Repubblica italiana) il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica; delimitata a nord dalle Alpi e confinante (da ovest ad est) con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, è bagnata dal Mar Tirreno, canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare Adriatico e Mar di Sardegna, e la sua capitale è Roma l' Italia è uno stato che appartiene all'Unione Europea (UE)

in Italia solo la metà delle persone che hanno pressione alta ne è consapevole

Sillabazione

I | tà | lia

Pronuncia

IPA: /i'talja/, /i'ta.lia/, SAMPA: /i"talja/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

Deriva dal nome dell'antica popolazione locale degli Itali, situata in origine nel sud estremo della penisola; il loro nome deriverebbe a sua volta da un termine indigeno col significato di "vitello"

Citazione

Sinonimi

Ausonia, il bel paese (Stoppani), Enotria, lo stivale

Parole derivate

italese, italianare, italianeggiare, italianese, italianismo, italianista, italianistica, italianità, italianizzare, italianizzazione, italiano, italian style, italiciano, italicità, italico, italiese, italiota, italo-, italo, italofilo, italofobo, italofonia, italofono

Termini correlati

penisola

(per estensione) nord Italia, centronord, centro-nord, meridione

Iponimi

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna

Iperonimi