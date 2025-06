Residenza obbligata per pregiudicati nei cruciverba: la soluzione è Domicilio Coatto

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Residenza obbligata per pregiudicati' è 'Domicilio Coatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOMICILIO COATTO

Curiosità e Significato di Domicilio Coatto

Vuoi sapere di più su Domicilio Coatto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 15 lettere nella pagina dedicata: Domicilio Coatto.

Perché la soluzione è Domicilio Coatto? Il termine domicilio coatto indica una misura forzata prevista dalla legge, in cui una persona condannata o pregiudicata è obbligata a risiedere in un luogo specifico, spesso per motivi di sicurezza o controllo. È una forma di restrizione della libertà personale che sostituisce il tradizionale domicilio volontario, garantendo che il soggetto non si allontani senza autorizzazione. Questa misura aiuta a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Come si scrive la soluzione Domicilio Coatto

Hai trovato la definizione "Residenza obbligata per pregiudicati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

C Como

O Otranto

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

