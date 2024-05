Una capitale coreana

Nome proprio

Curiosità su: Seul (anche Seoul, e in coreano , SeoulLR, SoulMR pronuncia coreana: /s.ul/, solitamente italianizzata in /se.'ul/ ), ufficialmente , Seoul TeukbyeolsiLR, Soul T'ukpyolshiMR (Città Speciale di Seoul), conosciuta anticamente come Hanyang, Hanseong, è la capitale e la città più popolosa della Corea del Sud. Situata nel nord-ovest del Paese, poco più a sud della zona demilitarizzata coreana, sul fiume Han, è il centro politico, culturale, sociale ed economico più importante dello Stato. Sede delle multinazionali che operano nel Paese, come capitale della Corea del Sud rappresenta una delle più forti economie mondiali ed è il simbolo visibile di quello che viene chiamato il "miracolo del fiume Han", riferito agli enormi progressi nel campo dell'economia sudcoreana negli ultimi decenni. Secondo i dati del servizio demografico ONU l'area urbana di Seul contava 10,3 milioni di abitanti nel 2018, occupando il ventiduesimo posto nella classifica delle città più popolose.

