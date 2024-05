Una bistecca ai ferri per più di uno

Aggettivo, forma flessa

fiorentina f sing

femminile di fiorentino

Sostantivo

fiorentina ( approfondimento) f sing (pl.: fiorentine)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

fio ren | tì | na

Pronuncia

IPA: /fjoren'tina/

Etimologia / Derivazione

vedi fiorentino