SOLUZIONE: IBIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un trampoliere egiziano: sacro" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un trampoliere egiziano: sacro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ibis? L’ibis è un uccello che ha un ruolo molto importante nella cultura egizia, dove era considerato sacro. Questa creatura rappresentava spesso la divinità Thoth, associata alla saggezza, alla scrittura e al giudizio. Gli antichi Egizi lo veneravano e lo raffiguravano frequentemente in opere d’arte e sculture, riconoscendone il valore simbolico. La sua presenza nelle necropoli e nei templi testimonia il rispetto e la devozione verso questa creatura. La sua immagine rimane simbolo di spiritualità e conoscenza.

Per risolvere la definizione "Un trampoliere egiziano: sacro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un trampoliere egiziano: sacro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ibis:

I Imola B Bologna I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un trampoliere egiziano: sacro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

