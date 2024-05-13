sacro: è un trampoliere

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'sacro: è un trampoliere' è 'Ibis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IBIS

Perché la soluzione è Ibis? L'ibis è un uccello che spesso viene associato a luoghi sacri e miti, rappresentando simbolicamente il rispetto e il rispetto per il divino. La sua presenza in diverse culture indica un legame con il sacro, evocando l'idea di un essere che si avvicina al divino grazie alle sue caratteristiche uniche e alla sua raffinatezza. Questo animale viene considerato un simbolo di purezza e spiritualità, entrando così nel mondo del sacro.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "sacro: è un trampoliere" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "sacro: è un trampoliere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

In presenza della definizione "sacro: è un trampoliere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "sacro: è un trampoliere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ibis:

I Imola B Bologna I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "sacro: è un trampoliere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

