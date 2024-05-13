Lo tonifica il moto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo tonifica il moto' è 'Corpo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORPO

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Perché la soluzione è Corpo? Il corpo è l'insieme di tutte le parti fisiche che compongono un essere vivente. La sua funzionalità e salute dipendono anche dal modo in cui si muove e si esercita, mantenendo le articolazioni e i muscoli forti e flessibili. Attraverso l'attività fisica, il corpo si tonifica, migliorando la resistenza e favorendo una postura corretta. La cura del corpo è fondamentale per garantire benessere e vitalità quotidiana. Per questo, è importante dedicare attenzione alla sua salute e al movimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo tonifica il moto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo tonifica il moto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Corpo

In presenza della definizione "Lo tonifica il moto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo tonifica il moto" conferma che la soluzione 'Corpo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Corpo

C Como O Otranto R Roma P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo tonifica il moto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corpo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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