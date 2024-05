Lo struzzo del Sudamerica

Sostantivo

Curiosità su: Il nandù comune (Rhea americana (Linnaeus, 1758)) è un uccello incapace di volare originario del Sud America orientale. Conosciuto anche come nandù grigio, maggiore o americano; ñandú (pronunciato [an'du], in guaraní e spagnolo); o ema (in portoghese), è una delle due specie del genere Rhea, facente parte della famiglia Rheidae. Il nandù comune è originario dell'Argentina, della Bolivia, del Brasile, Paraguay e Uruguay. Abita in una gran varietà di habitat aperti, come praterie, savane o zone umide erbose. Con un peso di 20–27 chilogrammi (44–60 libbre), il nandù comune è l'uccello più grande del Sud America. In natura, il nandù comune ha un'aspettativa di vita di 10,5 anni. È anche notevole per le sue abitudini riproduttive e per il fatto che una popolazione rinselvatichita si è stabilita nella Germania settentrionale negli ultimi anni. La specie è elencata come prossima alla minaccia dalla IUCN.

nandù ( approfondimento) m inv

(zoologia) , (ornitologia) nome dato agli uccelli della famiglia dei Reidi diffusi nelle pampas di Brasile, Uruguay e Argentina il nandù è un reiforme

Sillabazione

nan | dù

Pronuncia

IPA: /nan'du/

Etimologia / Derivazione

Termini correlati

(uccelli che non sanno volare) struzzo, pinguino, gallina, emù, casuario, kivi

