La struttura portante del veicolo

Sostantivo

Curiosità su: Telaio, macchina usata per eseguire la tessitura Telaio a pesi, il tipo di telaio usato nell'antichità. Telaio a tensione, tipo di telaio usato principalmente in Sud America. Telaio Jacquard, telaio equipaggiato dalla macchina omonima e destinato alla realizzazione di tessuti operati. Telaio a basso liccio, telaio orizzontale per tessere arazzi. Telaio ad alto liccio, telaio verticale per tessere arazzi. Telaio a pettine liccio, telaio moderno per hobbystica. Telaio da ricamo Telaio – intelaiatura metallica o di altro materiale, formata da elementi rigidi o connessi fra loro, che serve da struttura portante per un manufatto (ad esempio un quadro, degli occhiali, un veicolo) Telaio (meccanica) Telaio (bicicletta) Telaio (edilizia) Telaio shear type

telaio ( approfondimento) m sing (pl.: telai)

(meccanica) (tessile) (abbigliamento) strumento per tessere che fabbrica tessuti attraverso l'intreccio di trama e ordito telaio a mano: telaio mosso con i pedali o con la mano (tecnologia) (ingegneria) struttura portante di un mezzo di trasporto (edilizia) (architettura) elemento di raccordo in varie strutture telaio della porta, della finestra

Sillabazione

te | là | io

Pronuncia

IPA: /te'lajo/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale telarium, derivazione di tela ossia "tela"

Sinonimi

macchina tessile

( per estensione ) intelaiatura, struttura, armatura, ossatura, scheletro

intelaiatura, struttura, armatura, ossatura, scheletro di autoveicolo) châssis

Parole derivate