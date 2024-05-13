Sottili e delicati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sottili e delicati' è 'Esili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESILI

Come completare la definizione Definizione: Sottili e delicati

Sottili e delicati Risposta: ESILI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: E____

E____ Inizia con: E

E Finisce con: I

Definizione: "Sottili e delicati". Risposta: ESILI. Lunghezza: 5 lettere. Schema utile: E____.

Perché la soluzione è Esili? L'aggettivo esili descrive qualcosa di sottile e delicato, caratterizzato da leggerezza e fragilità. Questa parola si applica spesso a oggetti o elementi che si presentano con tratti minuti e raffinati, evidenziando una fragilità che richiede cura e attenzione. La loro natura sottile e delicata li rende particolarmente eleganti, ma anche vulnerabili. La capacità di mantenere questa leggerezza senza rompersi è un aspetto importante nel loro utilizzo e nella loro percezione.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottili e delicati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Nei cruciverba, 'Sottili e delicati' si risolve con Esili

La soluzione associata alla definizione "Sottili e delicati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottili e delicati" conferma che la soluzione 'Esili' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Esili

Schema parole: 5

La soluzione inizia con E

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: E____

Schema finale: _SILI

Le 5 lettere della soluzione Esili

E Empoli S Savona I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottili e delicati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esili' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.