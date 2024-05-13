Sottili e delicati
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sottili e delicati' è 'Esili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ESILI
Come completare la definizione
- Definizione: Sottili e delicati
- Risposta: ESILI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Definizione: "Sottili e delicati". Risposta: ESILI. Lunghezza: 5 lettere. Schema utile: E____.
Perché la soluzione è Esili? L'aggettivo esili descrive qualcosa di sottile e delicato, caratterizzato da leggerezza e fragilità. Questa parola si applica spesso a oggetti o elementi che si presentano con tratti minuti e raffinati, evidenziando una fragilità che richiede cura e attenzione. La loro natura sottile e delicata li rende particolarmente eleganti, ma anche vulnerabili. La capacità di mantenere questa leggerezza senza rompersi è un aspetto importante nel loro utilizzo e nella loro percezione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottili e delicati". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Nei cruciverba, 'Sottili e delicati' si risolve con Esili
La soluzione associata alla definizione "Sottili e delicati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottili e delicati" conferma che la soluzione 'Esili' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Esili
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con E
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: E____
- Schema finale: _SILI
Le 5 lettere della soluzione Esili
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottili e delicati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esili' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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