Lo sono i nuoresi

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Sardi – cognome italiano Sardi – antica città capitale della Lidia nell'odierna Turchia Sardi – insieme delle rovine dell'antica città della Lidia Sardi – Popolazione indigena della Sardegna in epoca anteriore all'arrivo dei cartaginesi e romani Sardi – Gruppo etnico della Sardegna Arcidiocesi di Sardi – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica Banca nazionale degli Stati Sardi – banca centrale antecedente alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia Riformatori Sardi – partito politico Alà dei Sardi – comune italiano della Provincia di Sassari in Sardegna Stati sardi di terraferma – i possedimenti peninsulari di Casa Savoia, in opposizione alla periferia insulare

sardi m pl

plurale di sardo

Sostantivo, forma flessa

sardi m pl

plurale di sardo i sardi sono italiani

Sillabazione

sàr | di

Etimologia / Derivazione

vedi sardo

Parole derivate