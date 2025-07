È simile alla sardina nei cruciverba: la soluzione è Alice

ALICE

Curiosità e Significato di Alice

La soluzione Alice di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Alice per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Alice? La parola Alice richiama il famoso personaggio di Lewis Carroll, simbolo di fantasia e sogno. È anche un nome femminile molto diffuso in Italia, evocando dolcezza e delicatezza. In alcuni giochi di parole, può rappresentare un esempio di creatività e immaginazione, proprio come nel mondo incantato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Insomma, Alice è sinonimo di magia e scoperta.

Come si scrive la soluzione Alice

Se ti sei imbattuto nella definizione "È simile alla sardina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

