Si segue ballando

Sostantivo

Curiosità su: Il ritmo, considerato in generale, è una successione di impulsi o fenomeni intervallati tra loro da uno spazio di tempo più o meno regolare e costante. In musica, viene considerato - in virtù della sua riproducibilità - soltanto il ritmo regolare e costante nel tempo. Il ritmo può essere cadenzato a velocità molto variabili: una marcia, per esempio, può essere eseguita velocemente o anche molto lentamente; ciò che conta è la regolarità del battito, dell'impulso, che deve essere riproducibile ciclicamente. Il ritmo è l'ossatura base di ogni composizione musicale e nella sua struttura si evidenziano gli accenti, percepiti dall'orecchio umano come alternanza di accenti forti e accenti deboli. L'aspetto ritmico della musica, che è strettamente collegato alla danza, è molto antico, forse il più antico in assoluto: non a caso i tamburi e altri strumenti a percussione, che essendo a suono indeterminato, possono produrre solo ritmi, sono i primi strumenti musicali conosciuti e sono presenti anche presso le culture più primitive.

ritmo ( approfondimento) m sing (pl.: ritmi)

successione ordinata di movimenti nel tempo (per estensione) susseguirsi degli stati di un'evoluzione il ritmo della vecchiaia è lento (poesia) (metrica) sequenza alternata di accenti e sillabe, tipica di un componimento in versi (musica) successione di accenti e pause nel tempo in un brano musicale

Sillabazione

rìt | mo

Pronuncia

IPA: /'ritmo/

Etimologia / Derivazione

dal latino rhythmus a sua volta dal greco antico µ, affine a ossia "scorrere"

Sinonimi

(di un fenomeno nel tempo) armonia, battuta, battito, cadenza, misura,numero, regolarità, scansione, tempo

armonia, battuta, battito, cadenza, misura,numero, regolarità, scansione, tempo (della frequenza di un fenomeno) alternanza, avvicendamento, ciclicità, ciclo, ricorrenza

alternanza, avvicendamento, ciclicità, ciclo, ricorrenza (di eventi periodici) successione

successione (del polso, del cuore) battito, palpito

battito, palpito (di suoni, accenti, ecc.) ordine, successione,

ordine, successione, ( musica ) aria, melodia, motivo tempo, passo

aria, melodia, motivo tempo, passo ( senso figurato ) andamento, successione; armonia, equilibrio

andamento, successione; armonia, equilibrio accento, alternanza, andatura, battito, misura movimento, numero,palpito, passo, tempo

Contrari

aritmia, disarmonia, discontinuità, irregolarità, saltuarietà

dissonanza, stonatura

Parole derivate

ritmare, sottoritmo

Proverbi e modi di dire