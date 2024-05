Scrivere il verbale

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Il bilancio d'esercizio (o foglio di bilancio dall'inglese balance sheet), in economia aziendale, è l'insieme dei documenti contabili e report finanziari che un'impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria (e.g. asset, cash flow...) al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso. Ogni paese ha i propri standard contabili, ma esistono alcuni standard contabili internazionali (e.g. International Financial Reporting Standards IFRS). Le società per azioni che si quotano in mercati regolamentati devono produrre altresì un bilancio trimestrale che deve essere sottoposto a un'agenzia di audit per prevenire le frodi contabili. Il bilancio negativo di solito si collega al colore rosso, mentre quello positivo al verde o bianco.

redigere (vai alla coniugazione)

scrivere, stendere un testo bisogna redigere un verbale aver cura, scrivendo o controllandone il testo, della stesura di un articolo, di una rubrica giornalistica emanare ed aggiornare un documento ufficiale *l'ONU nel 1987 iniziò a redigere la "Carta della Terra" (per estensione) fare un resoconto, una relazione (raro) istituire una o più leggi il re redasse e costituì la guida scritta per i ministri ed i cortigiani (diritto) (economia) (commercio) (finanza) riportare il bilancio di un'azienda in un documento

Sillabazione

re | dì | ge | re

Pronuncia

IPA: /re'didere]/

Etimologia / Derivazione

dal latino redigere, ossia "ricondurre", composto da red- e agere ossia "spingere, condurre"; significa quindi "ordinare in uno scritto"

Sinonimi