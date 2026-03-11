Un modo verbale

Home / Soluzioni Cruciverba / Un modo verbale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un modo verbale' è 'Gerundio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GERUNDIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un modo verbale" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un modo verbale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gerundio? Il gerundio rappresenta una forma verbale che indica un'azione in corso di svolgimento, caratterizzata dalla sua capacità di esprimere continuità o contemporaneità rispetto ad altre azioni. La sua funzione principale è quella di collegare due eventi, spesso in modo descrittivo o narrativo, evidenziando l'aspetto temporale dell'azione. Questo modo verbale, quindi, permette di arricchire il discorso, offrendo dettagli sul modo in cui si svolge un'azione, senza interrompere la fluidità della frase.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un modo verbale nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gerundio

La definizione "Un modo verbale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un modo verbale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gerundio:

G Genova E Empoli R Roma U Udine N Napoli D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un modo verbale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Come andando o parlandoModo verbale di facendo e mangiandoModo d esprimersi attraverso il linguaggio verbaleTempo verbale di un modo indefinitoUn modo verbale infinitivoModo verbale che in greco antico esprime desiderio