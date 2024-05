Scocca da un arco

Sostantivo

Curiosità su: Il Dardo è un veicolo da combattimento della fanteria, prodotto in Italia, realizzato da un consorzio tra IVECO e OTO Melara, azienda specializzata nella costruzione di armamenti di ogni genere (prevalentemente terrestri), il Dardo ha sostituito gli obsoleti M113 in dotazione all'Esercito e le versioni da esso derivate (portamortaio M106 e posto comando M577). Esso rappresenta il modello base di una nuova famiglia di A.F.V. in corso di sviluppo e che comprenderà la versione portamortaio, la versione carro comando e la versione portaferiti. Esso è designato anche con la sigla VCC-80. Il mezzo, del peso in ordine di combattimento intorno alle 24 tonnellate, può trasportare una squadra di sei fanti oltre ai tre uomini di equipaggio. È dotato di torretta Oto Melara Hit Fist, con un cannone OERLIKON KBA da 25/137 mm e mitragliatrice coassiale MG 42/59.

dardo ( approfondimento) m (pl.: dardi)

verga di legno alla cui estremità è fissata una punta di ferro freccia utilizzata per le balestre; a differenza della freccia poteva essere lanciata anche a mano, oltre che con l'arco e la balestra (senso figurato) fulmine (pesca) parte dell'amo dalla forma arrotondata con una punta (tecnica) punta della fiamma ossidrica (zoologia) l'organo genitale a struttura calcarea o chitinosa di alcuni molluschi gasteropodi

Sillabazione

dàr | do

Pronuncia

IPA: /'dardo/

Etimologia / Derivazione

dal francese dard

Sinonimi

giavellotto, lancia, freccia, strale, saetta