DARDO

Perché la soluzione è Dardo? La parola dardo si riferisce a un oggetto affilato e appuntito, progettato per essere lanciato, come una freccia. Spesso associato all'arsenale dei guerrieri, il dardo è utilizzato anche in contesti ludici, come nei giochi di precisione. Con il suo volo rapido e diretto, rappresenta simbolicamente la velocità e la determinazione nel raggiungere un obiettivo.

Come si scrive la soluzione Dardo

D Domodossola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

