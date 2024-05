Un rivestimento di stoffa

Sostantivo

Curiosità su: La fodera è un rivestimento in tessuto applicato sia all'interno, per esempio di un capo di abbigliamento, che all'esterno, come in un materasso.

fodera m sing (pl.: fodere)

telo in tessuto aggiuntivo coprimaterasso oppure proprio le lenzuola medesime la fodera del materasso (per estensione) porta-arma

Sillabazione

fò | de | ra

Pronuncia

IPA: /'fdera/

Etimologia / Derivazione

deriva da fodero, dal germanico fodr

Sinonimi

rivestimento, copertura, involucro

( per estensione ) federa

federa astuccio, custodia

Parole derivate

controfodera, foderato

Alterati