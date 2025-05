Il riposino dopo pranzo nei cruciverba: la soluzione è Siesta

SIESTA

Curiosità e Significato di "Siesta"

La parola Siesta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Siesta.

La siesta è un breve riposo o sonnellino che si svolge durante il pomeriggio, spesso dopo il pranzo. È una tradizione comune in diversi paesi, specialmente in culture mediterranee. La siesta è considerata benefica per recuperare energia e migliorare la produttività, poiché consente al corpo di ricaricarsi e favorisce la concentrazione per il resto della giornata.

Come si scrive la soluzione: Siesta

Hai davanti la definizione "Il riposino dopo pranzo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

