Riguarda la pronuncia

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: L'alfabeto fonetico internazionale, in sigla AFI (in inglese International Phonetic Alphabet, IPA; in francese Alphabet Phonétique International, API), è un sistema di scrittura alfabetico utilizzato per rappresentare i suoni delle lingue nelle trascrizioni fonetiche. L'AFI nasce a partire dal 1886 per iniziativa dell'Associazione fonetica internazionale al fine di creare uno standard con cui trascrivere in maniera univoca i suoni linguistici (foni) di tutte le lingue; ad ogni simbolo dell'AFI corrisponde uno e un solo suono, senza alcuna possibilità di confusione.

fonetica f sing

femminile di fonetico

Sostantivo

fonetica ( approfondimento) f sing

(linguistica) scienza che studia la corretta pronuncia delle parole

Sillabazione

fo | nè | ti | ca

Pronuncia

IPA: /fo'ntika//

Etimologia / Derivazione

deriva da fonetico