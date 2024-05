Ricopre il braccio

Sostantivo

Curiosità su: Il canale della Manica (in inglese: English Channel o Channel, in francese: la Manche, in bretone: Mor Breizh, in cornico Mor Bretannek, in guernesiais: Ch'nal, in jèrriais Ch'na), o più semplicemente la Manica, è un canale naturale che separa l'isola della Gran Bretagna dall'Europa continentale e collega il Mare del Nord all'Oceano Atlantico.

manica ( approfondimento) f sing (pl.: maniche)

(abbigliamento) parte di un indumento, abito che copre totalmente o parzialmente il braccio (antico) (militare) schiera di soldati ai lati dell'esercito (senso figurato) (spregiativo) gruppo di persone, banda Una manica di imbecilli entrò nella affollata locanda. (popolare) grande quantità, gran numero

Sillabazione

mà | ni | ca

Pronuncia

IPA: /manika/

Etimologia / Derivazione

dal latino manica che deriva da manus cioè "mano

Sinonimi

( per estensione ) tubo, condotto, manicotto

tubo, condotto, manicotto segnavento, banderuola

banda, accozzaglia, cricca

(letterario) manipolo

Parole derivate

ammanicarsi, ammanicato, manicotto

Termini correlati

mano, mandrino

Alterati

( diminutivo ) manichetta, manichina

manichetta, manichina ( accrescitivo ) manicona

manicona (peggiorativo) manicaccia

Proverbi e modi di dire