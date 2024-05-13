Più che sode

Sara Verdi | 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Più che sode' è 'Dure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DURE

Come completare la definizione

  • Definizione: Più che sode
  • Risposta: DURE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: D___
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Dure? La parola che descrive qualcosa più che sodo suggerisce una consistenza dura, resistente e compatta. Questa qualità si riscontra in materiali o oggetti che, pur mantenendo una certa solidità, risultano meno fragili rispetto a elementi morbidi o friabili. La loro natura permette di sopportare pressioni o sollecitazioni senza deformarsi, garantendo stabilità e durabilità. La caratteristica di essere più che sodo si associa quindi a una forte compattezza e robustezza, rendendo questi elementi particolarmente affidabili in diverse applicazioni.

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La risposta alla definizione 'Più che sode'

La definizione "Più che sode" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dure'.

Schemi utili per Dure

  • Schema parole: 4
  • La soluzione inizia con D
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: D___
  • Schema finale: DURE

Le 4 lettere della soluzione Dure

D Domodossola
U Udine
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Dure' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Più che sode". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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