È pericolosa se fischia

Sostantivo

Curiosità su: La pallottola è un proiettile utilizzato da un'arma da fuoco portatile ed individuale. Le pallottole sono generalmente in metallo, solitamente in piombo e di forma ogivale. Al posto del termine "pallottola" si usa talvolta il termine "palla", meno preciso. Infatti "palla" definisce proiettili sparati sia da armi con canna ad anima liscia che da armi con canna ad anima rigata mentre pallottola indica generalmente proiettili di armi a canna rigata. Si differenzia dal proiettile esplodente chiamato granata poiché non contiene esplosivo.

pallottola ( approfondimento) f sing (pl.: pallottole)

diminutivo di palla (armi) proiettile da sparo

Sillabazione

pal | lòt | to | la

Pronuncia

IPA: /pal'lttola/

Etimologia / Derivazione

diminutivo di palla

Sinonimi