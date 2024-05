Si parla a Sofia

Aggettivo

Curiosità su: La Bulgaria (; in bulgaro , Bylgarija; AFI: /bl'garij/), ufficialmente Repubblica di Bulgaria (in bulgaro , Republika Bylgarija; AFI: /r'publik bl'garij/), è uno Stato membro dell'Unione europea situato nella metà orientale della penisola balcanica. Confina con il mar Nero a est, con la Grecia e la Turchia a sud, con la Serbia e la Macedonia del Nord a ovest e con la Romania a nord, da cui è divisa dal fiume Danubio. Con una superficie di 110994 km² la Bulgaria è il 14º stato europeo per estensione. La sua posizione l'ha resa nel corso della storia un importante incrocio per varie civiltà ed è infatti il luogo di ritrovamento di alcuni dei più antichi artefatti metallurgici, religiosi e culturali al mondo. La lunghezza complessiva dei confini bulgari è di 2 245 km, di cui 1 181 terrestri, 686 fluviali e 378 costieri. La rete stradale della Bulgaria è lunga 36 720 km, la rete ferroviaria ne ha invece 4 300 .

bulgaro m sing

(geografia) relativo alla Bulgaria (spregiativo) statalista

Sostantivo

bulgaro m solo sing

(linguistica) lingua slava meridionale parlata in Bulgaria

Sostantivo

bulgaro m sing

originario o abitante della Bulgaria cuoio bulgaro ricamo a colori intensi varietà di profumo

Sillabazione

bùl | ga | ro

Pronuncia

IPA: /'bulgaro/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo Bulgarus