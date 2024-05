Nei grandi si vende di tutto

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Il termine magazzino (dall'in arabo , makhzan, plur. makhazin, che significa "deposito", dalla radice araba <kh-z-n>, "difendere, preservare") indica quella struttura logistica in grado di ricevere merci, conservarle e renderle disponibili per lo smistamento, la spedizione e la consegna. In contabilità si utilizza il termine magazzino per la gestione delle scorte aziendali.

magazzini m pl

plurale di magazzino grande mercato

Sillabazione

ma | gaz | zì | ni

Etimologia / Derivazione

vedi magazzino

Sinonimi