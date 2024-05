In modo affettuoso

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Avverbio

Curiosità su: Teneramente Licia è una serie televisiva italiana andata in onda su Italia 1 nell'autunno del 1987 e ispirata ai personaggi dell'anime Kiss Me Licia. Il telefilm è il terzo di una serie iniziata nell'autunno del 1986 con Love Me Licia, proseguita nella primavera del 1987 con Licia dolce Licia e che proseguirà nella primavera dell'anno successivo con Balliamo e cantiamo con Licia.

teneramente

in maniera tenera

Sillabazione

te | ne | ra | mén | te

Pronuncia

IPA: /tenera'mente/

Etimologia / Derivazione

Sinonimi