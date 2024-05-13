Lisciano i capelli e cuociono gli alimenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lisciano i capelli e cuociono gli alimenti' è 'Piastre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIASTRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lisciano i capelli e cuociono gli alimenti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lisciano i capelli e cuociono gli alimenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Piastre? Le piastre sono strumenti utili in cucina e nella cura personale, consentendo di rendere lisci i capelli o di cuocere alimenti in modo uniforme. Quando si usano per i capelli, permettono di eliminare i nodi e ottenere un aspetto ordinato, mentre in cucina facilitano la preparazione di piatti caldi e ben cotti. Questa doppia funzione le rende strumenti versatili, molto apprezzati per la praticità e l’efficienza. La loro presenza in casa è spesso considerata indispensabile.

La soluzione associata alla definizione "Lisciano i capelli e cuociono gli alimenti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lisciano i capelli e cuociono gli alimenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Piastre:

P Padova I Imola A Ancona S Savona T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lisciano i capelli e cuociono gli alimenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

