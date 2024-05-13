Krypton è quello natale di Superman

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Krypton è quello natale di Superman' è 'Pianeta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANETA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Krypton è quello natale di Superman" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Krypton è quello natale di Superman". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pianeta? Krypton è il pianeta di provenienza di Superman, un mondo che si trova nello spazio e da cui il supereroe trae le sue origini. È un corpo celeste che ospita una civiltà avanzata, prima di essere distrutto. La sua storia e caratteristiche sono legate alla nascita del famoso personaggio dei fumetti e dei film.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Krypton è quello natale di Superman" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Krypton è quello natale di Superman" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pianeta:

P Padova I Imola A Ancona N Napoli E Empoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Krypton è quello natale di Superman" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

