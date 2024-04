La Soluzione ♚ Una sonda del chirurgo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una sonda del chirurgo. SPECILLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una sonda del chirurgo: Angelo (o Angiolo) Targhini (Brescia, 1799 – Roma, 23 novembre 1825) e Leonida Montanari (Cesena, 26 aprile 1800 – Roma, 23 novembre 1825) sono stati due carbonari italiani membri di una delle cosiddette "vendite" (riunioni segrete carbonare), scoperti per aver tentato di uccidere un infiltrato. Furono condannati a morte per "lesa maestà" e giustiziati per decapitazione. Sostantivo Significato e Curiosità su: Angelo (o Angiolo) Targhini (Brescia, 1799 – Roma, 23 novembre 1825) e Leonida Montanari (Cesena, 26 aprile 1800 – Roma, 23 novembre 1825) sono stati due carbonari italiani membri di una delle cosiddette "vendite" (riunioni segrete carbonare), scoperti per aver tentato di uccidere un infiltrato. Furono condannati a morte per "lesa maestà" e giustiziati per decapitazione. specillo m sing (pl.: specilli) (medicina) (chirurgia) strumento metallico lungo e sottile usato per esplorare ferite e fistole Sillabazione spe | cìl | lo Pronuncia IPA: /spe'tillo/ Etimologia / Derivazione dal latino specillum, diminutivo di speculum, specchio, derivato a sua volta da specere, guardare Parole derivate specillare Altre Definizioni con specillo; sonda; chirurgo; La sonda del chirurgo; Popolano l arcipelago della Sonda; Sonda le profondità; La cucitura del chirurgo; La lama del chirurgo; Un ferro del chirurgo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una sonda del chirurgo

SPECILLO

S

P

E

C

I

L

L

O

