Il gruppo che aiuta il capo nei cruciverba: la soluzione è Staff

Home / Soluzioni Cruciverba / Il gruppo che aiuta il capo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il gruppo che aiuta il capo' è 'Staff'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAFF

Vuoi sapere di più su Staff? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Staff.

Perché la soluzione è Staff? Staff indica il gruppo di persone che supportano e assistono il capo o la direzione di un'organizzazione. Sono i collaboratori, i dipendenti o i membri che lavorano insieme per far funzionare tutto al meglio, contribuendo con competenze e impegno. In sintesi, lo staff è il cuore operativo di un'azienda o di un progetto, fondamentale per il successo finale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un gruppo di professionistiInsieme di collaboratoriL insieme dei collaboratoriIl gruppo che assiste il capoIl gruppo che collabora con il capoIl gruppo vicino al capo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Il gruppo che aiuta il capo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

A Ancona

F Firenze

F Firenze

S I S U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIUSI" SIUSI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.