La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Su di essi non si discute' è 'Gusti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUSTI

Curiosità e Significato di Gusti

Hai risolto il cruciverba con Gusti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Gusti.

Perché la soluzione è Gusti? GUSTI indica le preferenze personali, i modi di apprezzare o disprezzare qualcosa. Sono soggettivi e variano da persona a persona, rendendo difficile discutere o imporre i propri gusti agli altri. In fondo, ciò che piace a uno può non piacere a un altro, perché i gusti sono espressione di individualità e sensibilità uniche. E proprio per questo, sui gusti non si discute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ciascuno ha i propri e non bisogna discuterliSono fuori discussioneDei propri non si discuteChi si trova tra due di essi non sa che fareDa essi si deve ricavare una fraseDi solito non si discute

Come si scrive la soluzione Gusti

Stai cercando la risposta alla definizione "Su di essi non si discute"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

U Udine

S Savona

T Torino

I Imola

