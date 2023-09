Di solito non si discute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di solito non si discute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORDINE

Significato/Curiosita : Di solito non si discute

si discute. avvistamento di lubbock (usa, 1951): verificatosi nel 1951 a lubbock, ebbe larga pubblicità. è considerato uno dei primi, grandi casi di avvistamento... Titolo. ordine architettonico – uno degli antichi modi del costruire ordine o relazione d'ordine – relazione che soddisfa particolari proprietà ordine – nell'algebra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

