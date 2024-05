Dominarono a Venezia

Sostantivo

ricchione m sing (pl.: recchioni)

(volgare) (offensivo) maschio omosessuale

Sillabazione

ric | chi | ò | ne

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Potrebbe essere derivato dal veneziano "recion", veniva chiamato in questo modo lo schiavo di colore che al tempo dei dogi aveva l'obbligo di darsi sessualmente ai prigionieri nelle carceri veneziane, il suo arrivo nelle celle era scandito dal suono di un pesante campanello posto come orecchino causandone la deformazione dell'orecchio. Da qui orecchione "recion". Secondo altri deriverebbe invece dallo spagnolo "maricón" (che significa omosessuale).