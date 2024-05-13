Distinguono gli ufficiali

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Distinguono gli ufficiali' è 'Gradi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRADI

Perchè la soluzione è Gradi? Gli ufficiali si riconoscono facilmente dai loro gradi, simboli che indicano il livello di responsabilità e autorità. Questi segni sono importanti per capire chi comanda e come si organizzano le gerarchie nelle forze armate o nelle organizzazioni ufficiali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Distinguono gli ufficiali
  • Risposta: GRADI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: G____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I
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Distinguono gli ufficiali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gradi

In presenza della definizione "Distinguono gli ufficiali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gradi'.

Le 5 lettere della soluzione

G Genova
R Roma
A Ancona
D Domodossola
I Imola

La soluzione 'Gradi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Distinguono gli ufficiali". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con distinguono: I daltonici non ne distinguono alcuni 

Con ufficiali: La indossa il sindaco durante le cerimonie ufficiali 