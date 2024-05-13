Distinguono gli ufficiali
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Distinguono gli ufficiali' è 'Gradi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GRADI
Perchè la soluzione è Gradi? Gli ufficiali si riconoscono facilmente dai loro gradi, simboli che indicano il livello di responsabilità e autorità. Questi segni sono importanti per capire chi comanda e come si organizzano le gerarchie nelle forze armate o nelle organizzazioni ufficiali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Distinguono gli ufficiali
- Risposta: GRADI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: G____
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Distinguono gli ufficiali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gradi
In presenza della definizione "Distinguono gli ufficiali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gradi'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Gradi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Distinguono gli ufficiali". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sono pubblici ufficiali Si distinguono sul campo di battaglia Giovani ufficiali Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione Proibizioni ufficiali
Altre definizioni collegate
Con distinguono: I daltonici non ne distinguono alcuni
Con ufficiali: La indossa il sindaco durante le cerimonie ufficiali