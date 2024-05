curva fluviale

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: L'Agenzia Nazionale Stampa Associata, comunemente conosciuta con l'acronimo ANSA, è la prima agenzia di informazione multimediale in Italia e tra le prime nel mondo. Fu fondata a Roma nel 1945 in forma cooperativa dai primi sei quotidiani dell'Italia liberata, per succedere alla disciolta Agenzia Stefani e garantire al Paese un'informazione di base indipendente.

ansa f sing (pl.: anse)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (geografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

ansa

terza persona singolare dell'indicativo presente di ansare seconda persona singolare dell'imperativo di ansare

Sillabazione

àn | sa

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino ansa

dal latino (voce verbale) vedi ansare

Sinonimi