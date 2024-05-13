Contano più delle parole

Home / Soluzioni Cruciverba / Contano più delle parole

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Contano più delle parole' è 'Fatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATTI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Fatti? I fatti sono elementi concreti che attestano la verità di una situazione o di un evento. Essi si distinguono dalle parole perché sono basati su evidenze oggettive e verificabili. Nei discorsi e nelle analisi, i fatti assumono un ruolo centrale, poiché forniscono una base solida per comprendere la realtà senza essere influenzati da opinioni o interpretazioni soggettive. La loro importanza supera di gran lunga quella delle parole, che possono essere manipolate o fraintese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contano più delle parole". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati... ? Hai una definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Contano più delle parole nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fatti

La definizione "Contano più delle parole" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contano più delle parole" conferma che la soluzione 'Fatti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fatti

F Firenze A Ancona T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contano più delle parole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fatti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Che cosa è un errore madornale per Conan DoyleUn noto programma di Rai 2 in onda di mattinaQuelli altrui incuriosisconoIl nome formato con le iniziali di più paroleNome formato dalle lettere iniziali di più paroleDanno più peso alle paroleLe forme più antiche delle paroleParole di significato più specifico rispetto ad altre