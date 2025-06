Parole di significato più specifico rispetto ad altre nei cruciverba: la soluzione è Iponomi

Parole di significato più specifico rispetto ad altre

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parole di significato più specifico rispetto ad altre' è 'Iponomi'.

IPONOMI

Curiosità e Significato di Iponomi

Approfondisci la parola di 7 lettere Iponomi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Iponomi? Un iponimo è una parola che indica un concetto più specifico rispetto a un termine più generale. Ad esempio, rosa è un iponimo di fiore, perché rappresenta una categoria più ristretta. Questa distinzione aiuta a chiarire i livelli di significato e a organizzare meglio il linguaggio, rendendo più preciso ciò che si vuole comunicare. Capire gli iponimi arricchisce la nostra capacità espressiva e di comprensione.

Come si scrive la soluzione Iponomi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Parole di significato più specifico rispetto ad altre", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

P Padova

O Otranto

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N T N E E S L U Mostra soluzione



