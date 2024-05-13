Confina con il Vietnam

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Confina con il Vietnam' è 'Laos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAOS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Confina con il Vietnam" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confina con il Vietnam". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Laos? Il Laos è un paese situato nell'Asia sudorientale, caratterizzato da paesaggi montuosi e foreste rigogliose. Si trova a sud della Cina e a ovest della Vietnam, condividendo con quest'ultimo una lunga frontiera. La sua posizione geografica lo rende un crocevia di culture e tradizioni diverse. La vicinanza con il Vietnam ha influenzato storia e economia del Laos, creando legami stretti tra i due paesi.

La soluzione associata alla definizione "Confina con il Vietnam" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confina con il Vietnam" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Laos:

L Livorno A Ancona O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confina con il Vietnam" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

