Confina anche con la Lombardia

Aggettivo

Curiosità su: Il Veneto (Vèneto in veneto /'vneto/, Veneto in ladino, Venedigen in cimbro, Venit in friulano) è una regione italiana a statuto ordinario di 4 851 862 abitanti situata nell'Italia nord-orientale, con capoluogo la città di Venezia. Quarta regione per popolazione d'Italia, dopo Lombardia, Lazio e Campania, confinante a nord con l'Austria, a nord-ovest con il Trentino-Alto Adige, a sud con l'Emilia-Romagna, a sud-ovest con la Lombardia, a est con il Friuli-Venezia Giulia e a sud-est con il mare Adriatico, insieme con Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia costituisce la macroarea del Triveneto o delle Tre Venezie. Quinta regione più visitata in Europa e prima in Italia secondo i dati Eurostat, con 19,6 milioni di arrivi e 69,2 milioni di presenze turistiche nel 2018, prende il nome dal popolo dei Veneti, popolazione indoeuropea che si insediò nel territorio dopo la metà del II millennio a.C.

veneto m sing

(geografia) relativo al Veneto, regione a nord est dell'Italia

Sostantivo

veneto m sing





abitante o originario del Veneto

Sostantivo

veneto ( approfondimento) m solo sing

(linguistica) lingua italoromanza parlata in Veneto

Sillabazione

vè | ne | to

Pronuncia

IPA: /'vneto/

Etimologia / Derivazione

dal veneto vèneto attraverso il latino Venetu(m)

Parole derivate

franco-veneto

Termini correlati

(geografia) abruzzese, altoatesino, calabrese, campano, emiliano, friulano, laziale, ligure, lombardo, lucano, marchigiano, molisano, piemontese, pugliese, romagnolo, sardo, siciliano, toscano, trentino, umbro, valdostano

abruzzese, altoatesino, calabrese, campano, emiliano, friulano, laziale, ligure, lombardo, lucano, marchigiano, molisano, piemontese, pugliese, romagnolo, sardo, siciliano, toscano, trentino, umbro, valdostano (lingua romanza) alto padovano, basso padovano, belumat, bellunese, bisiaco, cipilegno, dalmata, feltrino, giuliano, goriziano, gradesano, istriano, orobico, padovano, polesano, pordenonese, rovigotto, talian, trentino, trevisano, triestino, veneto brasiliano, veneto centrale, veneto meridionale, veneto occidentale, veneto orientale, veneto settentrionale, veneziano, veronese, vicentino

Iponimi

bellunese, padovano, trevigiano, veneziano, veronese, vicentino

Iperonimi