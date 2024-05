La Soluzione ♚ Città della Galizia La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VIGO - ORENSE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Città della Galizia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Citta della galizia: Il Real Club Celta de Vigo SAD (IPA: re'al 'kluß 'elta ðe 'ßio), conosciuto comunemente come Celta Vigo in Italia e Celta de Vigo o semplicemente Celta in Spagna, è una società calcistica spagnola con sede nella città di Vigo, in Galizia. Milita nella Primera División la massima divisione del campionato spagnolo di calcio dal 2012. Il club fu fondato il 23 agosto 1923. La compagine, soprannominata Los Celestes (I Celesti) gioca tradizionalmente in maglia celeste e calzoncini bianchi nello stadio casalingo Balaídos, che può ospitare fino a 35.000 spettatori ed il cui nome, in lingua galiziana, significa "campo libero". Vincitore della Coppa Intertoto Uefa nel 2000, il Celta Vigo ha disputato un gran numero di stagioni nella massima divisione spagnola e conta tre finali di Coppa del Re (1948, 1994 e 2001, tutte perse). Ha partecipato, specialmente negli anni '90, varie volte alle competizioni europee, dove ha ottenuto, quale miglior risultato, la semifinale, raggiunta nell'Europa League 2016-2017.

