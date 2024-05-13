Si citano coi Babilonesi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si citano coi Babilonesi' è 'Assiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSIRI

Perché la soluzione è Assiri? Gli Assiri erano un’antica civiltà che si sviluppò nella regione della Mesopotamia, nota per la sua potente organizzazione militare e per le imponenti città come Ninive. La loro cultura si distingueva per le avanzate tecniche di architettura, le tavolette cuneiformi e un forte senso di identità nazionale. La loro storia si intreccia con quella dei Babilonesi, con cui condivisero periodi di alleanze e conflitti. Le testimonianze archeologiche e i testi scritti confermano la loro importanza nel panorama storico del Vicino Oriente antico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si citano coi Babilonesi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si citano coi Babilonesi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Assiri

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Assiri

A Ancona S Savona S Savona I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si citano coi Babilonesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assiri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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