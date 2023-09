L abbazia in cui sono incoronati i sovrani inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L abbazia in cui sono incoronati i sovrani inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : WESTMINSTER

Significato/Curiosita : L abbazia in cui sono incoronati i sovrani inglesi

Monarchi inglesi che hanno regnato sull'inghilterra prima, e sulla gran bretagna poi, dal medioevo a oggi. lo stesso argomento in dettaglio: sovrani britannici... Significati, vedi westminster (disambigua). coordinate: 51°29'58.2n 0°07'59.88w / 51.4995°n 0.1333°w51.4995; -0.1333 westminster (/'ws(t)mnstr/)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

