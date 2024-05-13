La capitale della Libia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La capitale della Libia' è 'Tripoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIPOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale della Libia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale della Libia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tripoli? Tripoli è la città più grande e importante della Libia, situata sulla costa del Mar Mediterraneo. Rappresenta il centro politico, economico e culturale del paese, ospitando numerose istituzioni e attività commerciali. La città ha una storia millenaria che si riflette nei suoi monumenti e nel suo patrimonio architettonico. Con un clima mediterraneo, Tripoli attrae visitatori e residenti grazie alla sua vivace vita urbana e alle sue tradizioni. La sua posizione strategica ne fa un punto di riferimento fondamentale per la regione.

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La capitale della Libia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tripoli

La soluzione associata alla definizione "La capitale della Libia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale della Libia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tripoli:

T Torino R Roma I Imola P Padova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale della Libia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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