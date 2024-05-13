Un cane dal muso rincagnato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cane dal muso rincagnato' è 'Bulldog'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BULLDOG

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cane dal muso rincagnato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cane dal muso rincagnato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bulldog? Il bulldog è un cane noto per il suo muso corto e rincagnato, che gli conferisce un'espressione caratteristica e robusta. Questa razza, originaria dell'Inghilterra, si distingue per il volto compatto e le pieghe della pelle, che gli danno un aspetto unico e riconoscibile. È un animale affettuoso e coraggioso, apprezzato come compagno di famiglia e simbolo di tenacia.

In presenza della definizione "Un cane dal muso rincagnato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cane dal muso rincagnato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bulldog:

B Bologna U Udine L Livorno L Livorno D Domodossola O Otranto G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cane dal muso rincagnato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

