Cade sempre fra due solstizi

Sostantivo

Curiosità su: L'equinozio (dal latino aequinoctium, derivato a sua volta dalla locuzione aequa nox, cioè «notte uguale [al dì per durata]») è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest'ultimo si trova allo zenit dell'equatore, per cui i raggi solari giungono perpendicolarmente all'asse di rotazione della Terra. Esso ricorre due volte durante l'anno solare e in quel momento il periodo diurno, ovvero quello di esposizione alla luce del Sole, e quello notturno sono uguali. Gli equinozi occorrono a marzo e a settembre del calendario civile; insieme ai solstizi, marcano il momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra. Nell'emisfero boreale l'equinozio di marzo segna la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, mentre quello di settembre termina l'estate e introduce l'autunno. Viceversa accade nell'emisfero australe, dove l'autunno inizia all'equinozio di marzo e la primavera a quello di settembre.

equinozio ( approfondimento) m sing (pl.: equinozi)

(astronomia) ognuna delle due giornate dell'anno in cui la durata del giorno è, sul nostro pianeta, identica a quella della notte il 20 marzo 2023 inizierà, in Italia, la prossima primavera

il 23 settembre 2022 alle 3,30 inizia, in Italia, l'autunno

Sillabazione

e | qui | nò | zio

Pronuncia

IPA: /ekwi'ntsjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino aequinoctium formato da aequus cioè "uguale" e da nox ossia "notte"; significa quindi " notte uguale (al giorno)"

Sinonimi

(popolare) , (scherzoso) equivoco

Parole derivate

equinoziale

Termini correlati

autunno, primavera, precessione

Contrari